عقوب: ليبيا تتمتع بخبرات متراكمة وتجارب مميزة في التصدي للأوبئة

قال وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب إن ليبيا تتمتع بخبرات متراكمة وتجارب مميزة في التصدي للأوبئة والأمراض، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية مستمرة في المستشفيات والمراكز الصحية واستحداث خدمات إضافية، كطبيبك لعند البيت على مدار الساعة.

عقوب وخلال اطلاعه على مخازن الإمداد الطبي وتوفير المستلزامات الوقائية والتجهيزات والمعدات الطبية المتطورة لفت إلى جاهزية كافة المنشآت الصحية للتعامل مع أي تطورات للفيروس، منبها إلى تناغم وتكامل جهود كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتصدي للفيروس.

كما أكد على أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح، وإطلاع الجميع على مستجدات الوضع محليا وعالميا، مضيفا أن لديهم مختبرات صحية تضم أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية لفحص العينات.

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