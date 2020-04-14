السعيدي: التشكيلات المسلحة قامت بالتنكيل بأهالي صبراته وصرمان

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

14 April, 2020

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق قامت بالتنكيل بأهالي صبراته حيث أحرقت المساكن وقامت بالعبث بالمرافق العامة واغتالت مراقب التعليم في مدينة صرمان محمد عباس.

وأضاف السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن حكومة الوفاق الداعمة لهذه التشكيلات المسلحة تهدف لتمزيق وتشتيت ليبيا ودعم الإرهاب برعاية تركية.

وحول تمكن قوات الوفاق من السيطرة على مناطق كانت تابعة للجيش قال السعيدي إن الجيش دخل هذه المناطق سلميا بدون استخدام البندقية وبالتفاهم مع أعيانها وأهلها ولو كان دخلها بقوة السلاح لما تمكنت قوات الوفاق من السيطرة عليها.

وكان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا قال إن ما قامت به ما وصفها عصابات الشر الاثنين في صبراته وصرمان دليل على أن المعركة معركة ضد الارهاب وبقايا فلوله الهاربة من بنغازي وكل الجماعات المتحالفة معها من رهابيين وغزاة أتراك.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه ليل الاثنين الثلاثاء إن ماقامت به تلك القوات من عمليات حرق المنازل والقتل، لدليل على توجهاتهم الارهابية والدموية ،مؤكدا أن الشعب الليبي سيكون لهم بالمرصاد.