القماطي: السيطرة على صرمان وصبراتة تحرير للإنسان من الظلم 

زعم رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، والمبعوث الشخصي لفائز السراج في دول المغرب العربي، أن سيطرة المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج على مدينتي صرمان وصبراتة يعد تحريرا للإنسان، حسب وصفه.

وواصل «القماطي» زعمه، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الوطن”، قائلا: “إن وجود تطهير عرقي وعمليات انتقام من أهالي مدن صرمان وصبراتة والعجيلات التي سيطرت عليها الوفاق بالأمس ادعاءات كاذبة تعودنا عليها مثلما حدث في مدينة غريان يوم 26 يوينو الماضي عندما انتفضت المدينة من داخلها والتحمت مع قوات بركان الغضب التي دخلت إليها من خارج المدينة، وقيل إنه تم تصفية جرحى في المستشفى وغيرها من الادعاءات” حسب زعمه.

وادعى أنه هناك خطة محكمة وضعت منذ أسابيع وهي “عاصفة السلام” التي انطلقت في 25 مارس الماضي، حيث استمر الإعداد لها أكثر من شهرين، وتم توفير كل الاستعدادات اللوجيستية لها، وأن الخطة لها عدة مراحل، وشهدنا في الأسبوعين الماضيين المرحلة الأولى منها، وهي ضرب وتجفيف منابع الإمداد لمن وصفه بـ”العدو”، سواء كانت ذخائر أو وقود أو أسلحة وغيرها، حسب ادعائه.

وواصل ادعائه بالقول: “تحرير هذه المدن بالأساس هو تحرير الإنسان من القمع والظلم، وتحرير السجناء هو أفضل درجات التحرير التي تتم، وسنرى مراحل جديدة من عاصفة السلام، ومفاجآت جديدة سارة وانتصارات أخرى ربما ستكون أكبر من انتصارات أمس، خلال الأيام والأسابيع المقبلة”، حسب ادعائه.

وأكد شهود عيان أن مليشيات الزاوية أقدمت على تمشيط منازل سكان مدينة صبراتة، وسرقة ممتلكات المدنيين، مع اعتقال المعترضين عن تلك الممارسات، أو من يعلن موالاته للجيش الليبي.

وأكدت شهادات أخرى أن المليشيات اقتحمت مستشفى صبراتة بطريقة همجية وقاموا بتصفية الجرحى من ضباط وجنود الجيش الليبي، والتمثيل بجثثهم، فيما اعتقلت عددا من الرجال وأخفتهم في أماكن غير معلومة إلى الآن.

ووفقا لرواية شهود آخرين فإن المليشيات المسلحة نصبت الأكمنة في شوارع مدينة صبراتة، وقامت بتفتيش سيارات المواطنين، فيما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات الزاوية باقتحام عدد من المنازل والاعتداء على أصحابها، وطرد النساء والأطفال من البيوت.

وشن الطيران التركي المسير، صباح الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.