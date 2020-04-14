اليونيسيف ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إرسال مساعدات طبية إلى ليبيا تقدر بحوالي 222 طنا من الأدوية واللوازم الأساسية التي تستفيد منها 225 ألف امرأة وطفل.

المنظمة أوضحت في بيان لها اليوم أن اللوازم الطبية ضرورية لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل، كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياتهن ومواليدهن والأطفال.

وقال ممثل منظمة يونيسف في ليبيا عبدالرحمن غندور إن المساعدات الطبية تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في 26 بلدية ليبية، خصوصا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي وبعيد المدى على عدد أكبر من السكان داخل البلديات الليبية.

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