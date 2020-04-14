السراج يلتقي آمري المناطق العسكرية لبحث “المرحلة القادمة”

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع آمري المناطق العسكرية اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إن آمري المناطق العسكرية قد أطلعوا السراج على تقارير حول “تطورات الأوضاع الميدانية في المناطق العسكرية الثلاث وآليات التنسيق بينها”.

وأشار المكتب الإعلامي في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها.

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