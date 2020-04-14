سرت.. المجلس التسييري للبلدية يبحث احتياجات شهر رمضان

عقد المجلس التسييري لبلدية سرت اجتماعا اليوم برئاسة رئيس المجلس ا. سالم عامر وعدد من اعضائة ورئيس لجنة الادارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى ومراقب الاقتصاد سرت وبحضور عدد من مسؤولى مكاتب موازنة الاسعار والتجارة الداخلية بمراقبة الاقتصاد سرت ومدير ادارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت ومدير مكتب رئيس المجلس.

وخصص الاجتماع لبحث الترتيبات والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم توفير السلع المخصص للجمعيات الاستهلاكية.

واتفق خلال الاجتماع على تخصيص انتاجية مصنع البان القرضابية بسرت البالغ اكثر من 1800 لتر يوميا ووضع الية لتوزيعة على قنوات البيع عن طريق الوكلاء المتعاقدين مع الجهاز وتوفيرة بالسوق المحلى دون احتكار وبسعر ثلاثة دنانير للتر الواحد.

كما اتفق المجتمعون على الاسراع بتوزيع السلع التموينية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اليومين القادمين والبالغ عددها 106 جمعية اضافة الى مساعدة نازحى منطقتى ابوقرين والوشكة بالخصوص، اضافة الى موضوع مادة الدقيق المخصص للمخابز العاملة فعليا بسرت.