الفنانة الليبية أميرة تتحدث لـ218 عن أسباب غيابها الطويل

تعود الفنانة الليبية أميرة يوسف إلى الساحة الفنية مجدداً بعد غياب طويل دام لأكثر من 9 سنوات، وكان آخر أعمالها أغنية منفردة بعنوان “عاشقين ترابك” ومشاركتها في أوبريت “مش بالدوة” مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين الليبيين.

وقالت الفنانة في تصريح لـ218 إن ابتعادها عن الساحة الفنية كان بسبب ظروف اجتماعية خاصة، مؤكدة أنها ستُطل عبر شاشة 218 فور انتهاء أزمة كورونا في لقاء خاص للحديث عن تفاصيل غيابها ومشاريعها القادمة بعد عودتها للغناء.

وذكرت الفنانة أميرة أنها اختارت عملاً ليبياً من الزمن الجميل ستقوم بإعادة توزيعه وغنائه، لكنها فضّلت عدم الإفصاح عن المزيد بشأنه، وتركه مفاجأة لجمهورها المُتعطّش لرؤيتها مجددا في ساحة الأضواء.

وأشارت الفنانة إلى أن العمل سيُصوّر على طريقة الفيديو كليب وسيُطرح بعد عيد الفطر القادم، بحسب الموعد المُحدّد مسبقاً.

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