بومريز ينعى مراقب تعليم صرمان الذي قتلته ميليشيات الوفاق

نعى وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز مراقب التربية والتعليم بصرمان محمد أبو القاسم والذي قتل على يد ميليشيات حكومة الوفاق التي دخلت أمس إلى المدينة.

بومريز وفي بيان له قال إن الوزارة تابعت ما قام به عناصر داعش والمليشيات المدعومة من حكومة الوفاق غير الشرعية من محترفي القتل والإجرام الذين يسخرهم العدوان التركي لتحقيق أهدافه في احتلال الأرض الليبية وسرقة مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف أن هؤلاء القتلة عاثوا فسادا في مدن المنطقة الغربية من صرمان وصبراتة والعجيلات والجميل ورقدالين، فأحرقوا ونسفوا وقتلوا الأبرياء الآمنين.

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