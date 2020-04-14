المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تدعو إلى وقف القتال

قال الناطق الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا طارق أرغاز، إن وقف القتال في ليبيا مهم جدا في هذه الظروف لإتاحة الفرصة أمام استجابة المنظمات للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين.

وفي حوار أجرته أخبار الأمم المتحدة دعا أرغاز الأطراف إلى إنهاء القتال فورا وذلك لمنح الفرصة للتصدي لجائحة كـوفيد تسعة عشر، ومساعدة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة.

وأوضح أرغاز أن المنظمات الإنسانية محدودة جدا في تقديم المساعدات، وأن إيقاف القتال يهدف إلى تقليل الأضرار التي يتكبدها اللاجئون وطالبو اللجوء في ليبيا، والمجتمعات المحلية والعائلات الليبية.

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