بحثت وزارة المالية والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط العجز المتوقع في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن الاجتماع الذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي بمقر وزارة المالية تناول العجز المتوقع في إمدادات الوقود خلال الأيام القادمة لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم قدرتها على تلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود الخفيف والثقيل نتيجة عدم تحصلها على المخصصات المالية للإيفاء بذلك .

وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على ساسي ووكيل وزارة المالية وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام التزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط وعدد من مدراء الإدارات بوزارة المالية بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات بالشركة العامة للكهرباء .