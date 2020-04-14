مليشيات من زوارة تابعة للوفاق تُهين بشكل غير مسبوق أفراد الحرس البلدي في زلطن

زلطن-العنوان

أهانت مليشيات مدججة بالأسلحة موالية لحكومة الوفاق وتابعة لمدينة زوارة أفراد مركز الحرس البلدي في زلطن أثناء أداء عملهم اليومي في مراقبة الأسعار والأسواق، وتقوم بتصويرهم قبل أن تعتقلهم إلى وجهة غير معلومة.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المعاملة السيئة التي تلاقها أفراد الحرس البلدي من قبل المليشيات المسلحة أمام مقر مركز الحرس البلدي في زلطن.

وأظهر مقطع الفيديو إرغام المليشيات المسلحة لأفراد الحرس على الانبطاح والركوع على الأقدام أرضًا ورفع أيديهم قبل اعتقالهم، في انتهاك صريح لحقوق الإنسان.