اللجنة الاستشارية بن جواد تنتهي من تجهيز مقر الحجر الصحي

أنهت اللجنة الطبية الاستشارية بن جواد عمليات التجهيز لمقر الحجر الصحي بالمنطقة وفق الإمكانيات المتاحة، وذلك بالتنسيق مع مستشفى بن جواد العام من ناحية توفير المواد المعقمة والأسرة وأجهزة التنفس، إلى جانب توفير طاقم طبي وطبي مساعد للعمل في حال أي طارئ، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لمجابهة جائحة كورونا.

هذا وفعلت اللجنة الطبية الاستشارية بن جواد خطوطا هاتفية للتواصل مع المواطنين، كما أعلنت عن استعدادها لتلقي أي بلاغ أو استفسار عن طريق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وذلك تسهيلا منها لبقاء المواطن في بيته محافظا على الحجر المنزلي.

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