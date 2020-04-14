“جريمة بشعة” تكسر هدوء بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء عن جريمة قتل بشعة عندما أقدم زوج على حرق زوجته حية داخل بيت الزوجية.

وكشفت المديرية أن القضية بدأت عندما أحيل لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي محضر جمع استدلال من قبل مركز شرطة العروبة الواقع داخل النطاق الإداري للمديرية ممهورا بتأشيرة عضو النيابة العامة للتوسع في الاستدلال حول حريق شب بمنزل وأسفر عن وفاة سيدة مقيمة به.

وأضافت المديرية أنه وبعد التحقيق والاستدلال من قبل عناصر البحث الجنائي مع رب المنزل وهو مواطن مصري الجنسية أنكر معرفته بسبب الحريق كما نفى أي صلة له به، ليقوم وبعد إحالة الملف لاستكمال المرحلة الثانية من التحقيقات بالاعتراف بقيامه بهذه الجريمة البشعة التي أسفرت عن مقتل زوجته وهي مواطنة تحمل الجنسية الليبية.

واعترف المجرم بذنبه وأقر بارتكاب الجرم مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بضرب زوجته وسكب عليها مادة البنزين المشتعلة وأغلق عليها في غرفة الجلوس بعد أن أضرم النار في المكان ليحترق بذلك المنزل كاملا وتقضي الزوجة حرقا بداخله، وبينت المديرية أنها أحالت كامل تفاصيل الواقعة بمحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

يشار إلى أن العديد من دول العالم سجلت ارتفاعا في نسب العنف المنزلي بعد تطبيق الحجر المنزلي الذاتي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما غابت الإحصائيات والدراسات حول ليبيا لعدم قيام الأجهزة المسؤولة بالاهتمام بهذا الملف المهم ليجعل المواطن يتساءل هل ستتكرر مثل هذه الحالات أم أن الجهات الضبطية ستستفيق من سباتها وتعيد الأمور إلى نصابها.

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