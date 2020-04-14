أسير من مليشيات مصراتة: لم أر جنجاويد ولا روس في الجيش.. والمرتزقة السوريون يقاتلون بصفوفنا

كشف أحد أسرى مليشيات مصراتة بعد القبض عليه في محور بوقرين كواليس تجنيد قادة المليشيات الموالين لتركيا لعناصرهم من أجل قتال الجيش الليبي.

وقال الأسير حمزة شناب من مدينة مصراتة إنه التحق بالمليشيات في شهر فبراير الماضي، للقتال ضد الجيش الليبي مقابل 500 دينار، لافتا إلى أن قادة المليشيات أخبروهم بأنهم سيقاتلون جنجاويد وفرنسيين وروس وتشاديين وليس أبناء ليبيا.

وأكد الأسير وجود مرتزقة سوريين في محاور القتال إلى جانب صفوف مليشيات مصراتة، لافتا إلى أنه طمأن أهله على حياته بعد وقوعه في الأسر.

ونفى الأسير رؤية أي مما أشاعه قادة وزعماء المليشيات المسلحة في مصراتة الموالين لتركيا، مردفا: “حتى السمر الذي قالوا إنهم تشاديين وجدتهم ليبيين عندما تحدثوا معي بعد الأسر”.

وأشاد أسير مليشيات مصراتة بالمعاملة الإنسانية التي تلقاهها من الجيش منذ لحظة القبض عليه، مؤكدا أن الجيش منظم وعناصره ينتمون لكل مناطق ليبيا ولا يوجد بينهم مرتزقة روس ولا سودانيين.

بدورها، أكدت القوات الخاصة للقوات المسلحة العربية الليبي وآمرها النقيب فايز المالكي، التزامها بتعليمات القيادة العامة بشأن معالة وظروف الأسرى خلال المعارك.