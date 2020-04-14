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أسير من مليشيات مصراتة: لم أر جنجاويد ولا روس في الجيش.. والمرتزقة السوريون يقاتلون بصفوفنا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف أحد أسرى مليشيات مصراتة بعد القبض عليه في محور بوقرين كواليس تجنيد قادة المليشيات الموالين لتركيا لعناصرهم من أجل قتال الجيش الليبي.

وقال الأسير حمزة شناب من مدينة مصراتة إنه التحق بالمليشيات في شهر فبراير الماضي، للقتال ضد الجيش الليبي مقابل 500 دينار، لافتا إلى أن قادة المليشيات أخبروهم بأنهم سيقاتلون جنجاويد وفرنسيين وروس وتشاديين وليس أبناء ليبيا.

وأكد الأسير وجود مرتزقة سوريين في محاور القتال إلى جانب صفوف مليشيات مصراتة، لافتا إلى أنه طمأن أهله على حياته بعد وقوعه في الأسر.

ونفى الأسير رؤية أي مما أشاعه قادة وزعماء المليشيات المسلحة في مصراتة الموالين لتركيا، مردفا: “حتى السمر الذي قالوا إنهم تشاديين وجدتهم ليبيين عندما تحدثوا معي بعد الأسر”.

وأشاد أسير مليشيات مصراتة بالمعاملة الإنسانية التي تلقاهها من الجيش منذ لحظة القبض عليه، مؤكدا أن الجيش منظم وعناصره ينتمون لكل مناطق ليبيا ولا يوجد بينهم مرتزقة روس ولا سودانيين.

بدورها، أكدت القوات الخاصة للقوات المسلحة العربية الليبي وآمرها النقيب فايز المالكي، التزامها بتعليمات القيادة العامة بشأن معالة وظروف الأسرى خلال المعارك.

بالفيديو| أحد أسرى مليشيات مصراتة في محور بوقرين يشيد بالمعاملة الإنسانية

بالفيديو| أحد أسرى مليشيات مصراتة في محور بوقرين يشيد بالمعاملة الإنسانية التي تلقاها من الجيش منذ لحظة القبض عليه، ويؤكد بأن الجيش منظم و عناصره ينتمون لكل مناطق ليبيا ولا يوجد بينهم مرتزقة روس ولا سودانيين . #الساعة24 #الغزو_التركي

Gepostet von ‎الساعة 24‎ am Dienstag, 14. April 2020

الوسوم

الجيش الليبي القوات المسلحة بوقرين شرق سرت كتيبة القوات الخاصة مليشيات مصراتة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • راينا مرتزق تركى فى طرابلس متجه الى صبراته وهو يقول جايينك لك يابشار هو بشار نقل صبراته ام انه متعاطى ترامادول

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  • هو الأسير الحرب هل يجرؤ أو يستطيع كلام آخر غير مايملي لماذا الإعلام حفتر غبي لهذه الدرجة يعتقد يتم الناس الأغبياء يصدقون هذا كلام حفتر الأسير الحرب يعرف جيدا ما يحصل الأسرى لا يجب أن يرتكب الأخطاء الإعلامية البدائية من يقوم التعيين اللواء الحجالة الذي يكشف الأسرار المعركة في مؤتمرات الصحفية انتظر منه هذه الأخطاء سلطات

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