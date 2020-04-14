تونس: الإعلان عن كتلة برلمانية جديدة والنهضة تحافظ على الأغلبية

أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020, عن تشكيل كتلة جديدة تحت مسمى “الكتلة الوطنية” وتضم تسعة أعضاء. وتضم الكتلة الجديدة النواب المستقيلين من حزب قلب تونس وهم النواب حاتم المليكي (رئيس الكتلة) ورضا شرف الدين (نائب رئيس) والأعضاء خالد قسومة وعماد أولاد جبريل وأميرة شرف الدين ومريم اللغماني وسميرة بعيزيق سلامة وصفاء الغريبي وسهير العسكري. وبتشكيل هذه الكتلة الجدية أصبحت تركيبة الكتل بمجلس نواب الشعب كالتالي: كتلة حركة النهضة: 54 الكتلة الديمقراطية: 40 كتلة قلب تونس : 29 كتلة ائتلاف الكرامة: 19 كتلة الحزب الدستوري الحر: 16 كتلة الإصلاح: 16 كتلة تحيا تونس: 14 الكتلة الوطنية: 09 كتلة المستقبل: 08 غير المنتمين: 12

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