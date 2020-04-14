تركيب جهاز تصوير أشعة مقطعية بمركز طبرق الطبي

شرع مركز طبرق الطبي بتركيب جهاز تصوير الأشعة المقطعية CT Scan، والقادم من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وحسب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، فإن وزارة الصحة قامت بإمداد مركز طبرق الطبي، بجهاز تصوير الأشعة المقطعية CT Scan من قبل شركة شمال أفريقيا الوكيل لشركة كانون Canon اليابانية.

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وأضاف المكتب أن إدارة التجهيزات والمعدات الطبية بالمركز شرعت بتركيب الجهاز، وخلال مدة قريبة سيبدأ استخدامه في تصوير المرضى.

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته للمنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى المرج غربا حتى الجغبرب جنوبًا.

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