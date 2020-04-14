استشهاد اثنين من أبناء آمر غرفة عمليات صبراتة في “الهجوم التركي”

استشهد اثنان من أبناء آمر غرفة عمليات صبراتة اللواء عمر عبد الجليل في الهجوم الذي بدأته تركيا على المدينة أمس الاثنين من خلال القصف البحري والطيران المسير.

وأكدت مصادر لـ”الساعة 24″ اليوم الثلاثاء أن “أشرف” أحد أبناء آمر غرفة عمليات صبراتة اللواء عمر عبد الجليل استشهد خلال قصف الطيران المسير التركي على المدينة أمس، فيما واصل ابنه الثاني “أحمد” قتال المليشيات الإرهابية التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة، والتي هاجمت المدينة فور القصف التركي، وأصيب خلال المعارك، وتوفي اليوم متأثرا بجراحه.

وشن الطيران التركي المسير، صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.

وانتشرت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” أمام مديرية أمن صبراتة، بينهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة، وأشعلوا النيران في مقر مديرية الأمن، واقتحموا منازل المدنيين، وهاجموا المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقوا منازلهم أيضا.