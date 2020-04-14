أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا المشاركة في تقديم مساعدات طبية لليبيا يستفيد منها 225.000 شخص.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” تمكنت بمساعدة اليونيسف في توفير الدعم للأسر المستضعفة في جميع أنحاء ليبيا مضيفة سيستفيد 225,000 امرأة وطفل تقريباً من حوالي 122 طناً من الأدوية الأساسية المقدمة لليبيا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أعلنت إرسال مساعدات طبية إلى ليبيا تقدر بحوالي 122 طن من الأدوية واللوازم الأساسية المنقذة للحياة والتي يستفيد منها225.000 امرأة وطفل تقريبا.

وأوضحت اليونيسف في بيان لها أن هذه اللوازم الطبية ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال مضيفة أنه يتم تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتغذية لتفادي الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الفئات السكانية المستضعفة، ولا سيما النساء والأطفال.

وأضافت اليونيسف “تحقيقاً لهذه الغاية، حددت اليونيسف، بالتشاور مع وزارة الصحة، المرافق الصحية الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك الموجودة في البلديات المتضررة من تدفقات الهجرة” مردفة “ستستفيد النساء والأطفال البالغ عددهم 225،000 امرأة وطفل الذين يصلون إلى 34 مرفقاً صحياً في 26 بلدية من خلال الدعم المباشر من اليونيسف”.