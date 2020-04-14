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طرابلس.. الحرس البلدي يحارب المتلاعبين بسعر الغاز

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صادر أعضاء جهاز الحرس البلدي في مدينة طرابلس التابع لمركز الحرس البلدي حي الأندلس اليوم الثلاثاء، أسطوانات غاز الطهي التي تباع في السوق السوداء بمنطقة الحي الإسلامي وسط العاصمة.

وقالت إدارة المركز في تعميم نشرته على موقع “فيسبوك”، إنها أقفلت مراكز التوزيع التي لم تلتزم بالسعر الرسمي المحددة من شركة البريقة لتسويق النفط مشددة على أصحاب نقاط التوزيع بيع أسطوانات الغاز واستبدالها “بالأسطوانة” ولا يتم المتاجرة بها بالجملة.

وشدد جاهز الحرس البلدي تحركاته وسط طرابلس بالتزامن مع قرب شهر رمضان حيث رصدت الجهات الرقابية الميدانية ارتفاع أسعار استبدال أسطوانة الغاز الواحدة الذي بلغ سعرها 30 دينارا للواحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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