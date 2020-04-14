باحث ألماني: القوات المتحالفة مع “الوفاق” أطلقت سراح القتلة والمهربين والمتطرفين من سجون صرمان وصبراتة

أكد الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن ولفرام لاتشر، ما كشفته “الساعة 24” سابقا، من أن المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج أطلقت سراح أعضاء تنظيمات إرهابية ومهربين من السجون بعد اقتحامها صبراتة وصرمان بغطاء جوي وإسناد بحري تركي.

وقال لاتشر في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “وقعت كارثة أمس عندما قامت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني (المليشيات الإرهابية) بدفع قوات (المشير أركان حرب خليفة) حفتر (الجيش الليبي) خارج صبراتة وصرمان”.

وأضاف الباحث الألماني: “تم إطلاق سراح جميع السجناء البالغ عددهم حوالي 600 سجين في المدينتين، من بينهم سجناء سياسيون، لكنهم أيضا يؤججون الوقود، والمهربين والمتطرفين والقتلة”.

وشن الطيران التركي المسير، صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.

وانتشرت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” أمام مديرية أمن صبراتة، بينهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة، وأشعلوا النيران في مقر مديرية الأمن، واقتحموا منازل المدنيين، وهاجموا المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقوا منازلهم أيضا.

وفي تلك الأثناء تولت مجموعات مسلحة من الزاوية بقيادة المدعو محمود بن رجب والمدعو “الفار” والمدعو “الوحشي” إطلاق سراح مهربين وأعضاء تنظيمات إرهابية معتقلين بسجن المباحث الجنائية الغربية في صرمان، بعد سيطرتها عليه بإسناد جوي وبحري تركي، بحسب تأكيد مصادر لـ”الساعة 24″ في تصريحات تم نشرها أمس.