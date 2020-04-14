مالطا تطالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق "مهمة إنسانية فورية" في ليبيا لوقف تدفق المهاجرين

في ظل تصاعد الضغط عليها مع استمرار موجات الهجرة غير الشرعية، طالبت مالطا الاتحاد الأوروبي بإطلاق “مهمة إنسانية فورية” في ليبيا للمساعدة في وقف تدفق قوارب المهاجرين، خصوصا بعد إغلاق مرافئها لمواجهة تفشي فيروس كورونا. واعتبرت السلطات المالطية أن على الاتحاد توزيع مساعدات طبية وإنسانية بقيمة 100 مليون يورو على الأقل.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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