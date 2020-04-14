برلماني: لهذا السبب النواب لا يعقدون جلساتهم

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

14 April, 2020

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن أعضاء البرلمان لا يعقدون جلساتهم بسبب المخاوف من وباء كورونا.

وأوضح السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن النواب لا يعقدون جلساتهم بسبب وباء كورونا الذي لم يعطي الفرصة للنواب للاجتماع.

وحول مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد أكد السعيدي أن الأمور أصبحت في يد الجيش منذ 4 أبريل 2019 لاستعادة العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة ليأتي بعد ذلك دور العملية السياسية حيث سيجري التصويت على مشروع الدستور ثم يجري عمل انتخابات يحسم فيها الشعب مصيره.