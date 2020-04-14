تركيا ترسل “دفعة جديدة” من المرتزقة إلى ليبيا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة جرى نقلهم إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصل عشرات المقاتلين السوريين للمشاركة بالمعارك إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” ضد “الجيش الوطني الليبي”.
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قناة 218 الليبية
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