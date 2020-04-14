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تركيا ترسل “دفعة جديدة” من المرتزقة إلى ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة جرى نقلهم إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصل عشرات المقاتلين السوريين للمشاركة بالمعارك إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” ضد “الجيش الوطني الليبي”.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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