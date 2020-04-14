الخارجية الإيطالية: لا يمكن الوقوف دون مبالة لما يحدث في ليبيا

دعت مسؤولة دبلوماسية إيطالية الأطراف الليبية الى تلبية مناشدة الأمم المتحدة بوقف النزاع واستئناف الحوار، قائلة: «أن الأخبار الواردة من طرابلس وليبيا بأسرها لا يمكنها أن تتركنا غير مبالين».

وأضافت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني، وفقا لوكالة «آكي الإيطالية»، “المدنيون الأبرياء يدفعون حياتهم مقابل حرب لن يكون فيها فائزون بل خاسرون فقط”.

وأوضحت “نناشد جميع الأطراف أن تقبل أخيرًا نداء الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، “إن وقف القتال على الفور هو السبيل الوحيد لتركيز كل الجهود ضد وباء فيروس كورونا وإعادة فتح قنوات الحوار بين الليبيين، لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تم تحديدها في مؤتمر برلين”.

وكان المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو قد أشار في تصريحات اليوم الى أن مؤسسات التكتل الموحد تعي جيداً خطورة الوضع في ليبيا، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، وأكد أن جوزيب بوريل استلم بالفعل رسالة من وزير خارجية مالطا والتي يطالب فيها بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا.