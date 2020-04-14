صنع الله: إغلاق الموانئ النفطية أدى لخسارة 4 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق الموانئ النفطية أدى لخسارة الدولة الليبية أكثر من 4 مليار دولار من إيراداتها.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله “لقد خسرت ليبيا 4 مليار دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية وهو مبلغ كبير كان بالإمكان استثماره في قطاع الصحة وإعادة تشييد الطرقات وتحسين المدارس والنهوض بقطاع التعليم.”

وأضاف قائلا:” لقد تسبب إقفال النفط في خسارة الشعب الليبي لمبالغ ضخمة لا يمكن تعويضها” وتابع “إن مناحي الحياة والبنى التحتية وجميع الليبيين، من رجال ونساء وأطفال، هم من سيتضرّر من هذه الخسارة الفادحة، بالإضافة إلى ما تكبدوه من معاناة نتيجة للاقفالات التي طالت المنشآت النفطية خلال السنوات الماضية”.

ودعا صنع الله “المسؤولين عن هذه الإقفالات إلى التفكير مليا وبروح وطنية في التداعيات السلبية لتصرفاتهم غير المسؤولة على حياة المواطن الليبي ومستقبله وما يمكن أن تخلّفه هذه الأفعال من أضرار فادحة في حال استمرارها”.

وأردف صنع الله “إذا تمكّنت المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عمليات الإنتاج، فقد تتمكن الدولة من وقف انهيار اقتصادها ومرافق حياتها وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها وطننا العزيز”.