الكفرة.. إحالة مرتبات شهر مارس إلى المصارف

أحال مكتب مراقبة الخدمات المالية في بلدية الكفرة اليوم الثلاثاء، جميع صكوك مرتبات العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة عن شهر مارس إلى المصارف التجارية.

وأوضح المكتب عبر تعميم صحفي اطّلعت عليه قناة “218”، أن مكتب مراقبة الخدمات في الكفرة سلم صكوك المصارف الخارجية لمندوب مكتب وزارة العمل والتأهيل عن أشهر يناير وفبراير ومارس الماضية.

وأوضح التعميم أن هذه النوعية من الصكوك تخص المعينين في عامي 2003 و2004 وسيتم مطابقتها مع صكوك تصدر عن فرع مصرف الجمهورية بالمدينة ليتم إصدار “شيكات” مُصدقة وتسليمها لمستحقيها.

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