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الكفرة.. إحالة مرتبات شهر مارس إلى المصارف

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحال مكتب مراقبة الخدمات المالية في بلدية الكفرة اليوم الثلاثاء، جميع صكوك مرتبات العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة عن شهر مارس إلى المصارف التجارية.

وأوضح المكتب عبر تعميم صحفي اطّلعت عليه قناة “218”، أن مكتب مراقبة الخدمات في الكفرة سلم صكوك المصارف الخارجية لمندوب مكتب وزارة العمل والتأهيل عن أشهر يناير وفبراير ومارس الماضية.

وأوضح التعميم أن هذه النوعية من الصكوك تخص المعينين في عامي 2003 و2004 وسيتم مطابقتها مع صكوك تصدر عن فرع مصرف الجمهورية بالمدينة ليتم إصدار “شيكات” مُصدقة وتسليمها لمستحقيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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