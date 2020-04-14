الثني يوجه بدعم العاملين في قطاع الصحة لمواجهة كورونا

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على ضرورة الاهتمام بالأطباء الأطباء المساعدين وعناصر هيئة تمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، مشددا على ضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم مشددا على أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا الدكتورة ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة .

واطلع الثني خلال الاجتماع على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا كما اطلع على وضع المخزون الاستراتيجي للإمداد الطبي وآليات تعزيزه خلال الفترة القادمة، مع تحديد آلية عمل واضحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الأطباء ماديا ومعنويا نظير ما يقومون به خلال هذه الفترة.