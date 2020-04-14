اللواء عبدالجليل يفقد ابنيه خلال 24 ساعة

أفاد مصدر خاص لقناة “NEWS 218″، بأن آمر غرفة عمليات صبراتة اللواء عمر عبدالجليل عثر بالصدفة على نجله أشرف مقتولا، بعد أن فقد الاتصال به الاثنين إثر العمليات التي شهدتها مدينة صبراتة.

وأوضح المصدر أن اللواء عبدالجليل توجه إلى مستشفى الرجبان العام للتعرف على هوية قتلى الجيش الوطني، وشاهد جثمان ابنه بينهم في إحدى ثلاجات حفظ الموتى.

وذكر ذات المصدر أن النجل الآخر للواء قتل أيضا نتيجة قصف للطيران التركي المسيّر على قاعدة الوطية عندما خرج من مدينة صبراتة، وتلقى عبدالجليل اتصالا هاتفيًا صباح اليوم يفيد بمقتل نجله أحمد نتيجة القصف.

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