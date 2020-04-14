“تعليم الحكومة الليبية” تنعي مراقب التربية والتعليم بمدينة صرمان بعد تصفيته على يد المليشيات الإرهابية

نعت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية مراقب التربية والتعليم بمدينة صرمان محمد أبو القاسم علي عباس، الذي قامت المليشيات الإرهابية بتصفيته جسديا عقب اقتحامها المدينة أمس الاثنين، بغطاء جوي وإسنادي بحري تركي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته: “بقلوب طافحة بالغضب المقدس تابعت وزارة التعليم بالحكومة الليبية ما تقوم به عناصر داعش والمليشيات المدعومة من حكومة الوفاق غير الشرعية، من محترفي القتل والإجرام الذين يسخرهم العدوان التركي لتحقيق أهدافه في احتلال الأرض الليبية وسرقة مقدرات الشعب الليبي لصالح أوهام جنون العظمة التي أودت لوثتها بحاكم تركيا المعتوه”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “هؤلاء القتلة الذين عاثوا فسادا في مدن المنطقة الغربية من صرمان وصبراتة والعجيلات والجميل ورقدالين، فأحرقوا ونسفوا وقتلوا الأبرياء الآمنين، ولم يسلم من جرائمهم حتى السيد الفاضل المغفور له محمد أبو القاسم علي عباس الذي كان يشغل منصب مراقب التربية والتعليم بمدينة صرمان”.

وتابع بيان الوزارة: “إننا لنحتسبه عند الله شهيدا وإننا لنسأل الله أن يرزق أهله وذويه وأحبابه ومعارفه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ومهما تمادى أهل الغدر فإن لهم موعدا لن يخلفوه (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم”.

وشن الطيران التركي المسير، صباح أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.

وانتشرت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” أمام مديرية أمن صبراتة، بينهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة، وأشعلوا النيران في مقر مديرية الأمن، واقتحموا منازل المدنيين، وهاجموا المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقوا منازلهم أيضا.

وفي تلك الأثناء تولت مجموعات مسلحة من الزاوية بقيادة المدعو محمود بن رجب والمدعو “الفار” والمدعو “الوحشي” إطلاق سراح مهربين وأعضاء تنظيمات إرهابية معتقلين بسجن المباحث الجنائية الغربية في صرمان، بعد سيطرتها عليه بإسناد جوي وبحري تركي.