مالطا تدعو أوروبا إلى إطلاق مهمة إنسانية فورية في ليبيا

دعت مالطا، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق “مهمة إنسانية فورية” في ليبيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي تهز فيه جائحة كوفيد-19 العالم وأوروبا خصوصا.

وقال وزير خارجية الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي إّن فرق الاتحاد الأوروبي يجب أن توزع مواد غذائية وطبية بقيمة 100 مليون يورو (110 مليون دولار) على الأقل.

وجاءت رسالة الوزير إيفاريست بارتولو إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، غداة تحديد قوات خفر السواحل المالطية موقع أربعة قوارب مطاط بين ليبيا ومالطا على متنها 258 شخصا.

وأغلقت كل من مالطا وإيطاليا مرافئها أمام المهاجرين للحد من انتشار الفيروس القاتل، وأعربت منظمة “سي ووتش انترناشيونال” الألمانية عن خشيتها أنّ ينقلب ويغرق أحد القوارب التي كانت تقل 85 شخصا.

وقالت المنظمة الثلاثاء إنّ “مالطا تحرمنا من ملاذ آمن”، وتابعت “نطالب بمأوى آمن”.

وقالت وكالة الإنقاذ البحرية “سالفامنتو ماريتيمو” إن المهاجرين الذين كانت على اتصال بهم يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وجاء في رسالة وزير الخارجية المالطي أنّ “الخيار الوحيد المستدام والواقعي لتجنب هذه الأزمة الإنسانية… هو أن يطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إنسانية فورية في ليبيا”.