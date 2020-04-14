<br /> شعبة الاعلام الحربي: سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق بالمحمية – غرب منطقة بوقرين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

شعبة الاعلام الحربي: سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق بالمحمية – غرب منطقة بوقرين 14 April, 2020 رابط مختصر



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