اخبار ليبيا الان شعبة الاعلام الحربي: سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق بالمحمية – غرب منطقة بوقرين تم النشر منذُ يوميناضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> شعبة الاعلام الحربي: سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق بالمحمية – غرب منطقة بوقرين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا شعبة الاعلام الحربي: سلاح الجو التابع للجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق بالمحمية – غرب منطقة بوقرين 14 April, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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