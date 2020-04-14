بالفيديو| بعد تحريره من قبضة الإرهاب.. الجيش يشرع في إتمام إجراءات تسليم الروماني “فلانتينو لاونسي” إلى سلطات بلاده

بنغازي-العنوان

بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير، خليفة حفتر، شرعت جهات الاختصاص بالقيادة العامة في إتمام إجراءات عملية تسليم الموظف الروماني “فلانتينو لاونسي بوشكاشو” إلى السلطات الرومانية، بعد تحريره من قبضة الإرهابيين في عملية نوعية لوحدات الجيش في 30 مارس الماضي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي بأن “فلانتينو لاونسي” تم اخضاعه إلى كشف طبي وسيتم تسليمه إلى السلطات الرومانية.

وكانت قد تمكن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية، في 30 مارس الماضي من تحرير الموظف الروماني “فلانتينو لاونسي” والموظف الليبي “أشرف مسلم” وهما تابعين لحقل الشرارة النفطي واختطفا من قبل الميليشيات في 14 يوليو 2018 ابان سيطرتها على مناطق الجنوب.

يشار إلى أن الإجراءات القانونية لتسليمه تتم بإشرافٍ مباشر من المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، وبحضور عضو مجلس إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية أشرف العبار.