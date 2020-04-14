صحيفة سورية : قوات حفتر تتدرب في سوريا على الطائرة الروسية “الدبابة الطائرة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت مصادر إعلامية سورية عدة بأن سوريا أهدت قوات الجيش الوطني الليبي عددا من الطائرات نوع “ميغ” 29، لافتة إلى اتحاد معظم الدول العربية ضد الرئيس التركي رجب أردوغان لكبح جموحه الاستعماري والتوسعي.

وأوردت بعض المصادر أنباء عن اتحاد سوريا مع قوات الجيش الوطني الليبي، وسترسل الأولى عدة طائرات من نوع ميغ 29، لكبح المرتزقة الأتراك والسوريين ومليشيات الوفاق غير الشرعية .

كما أشارت إلى وصول عدد من جنود الجيش الوطني الليبي إلى سوريا للتدريب على المروحية الهجومية التي يستخدمها الجيش السوري في معاركه ضد الإرهاب، وهي مروحية روسية من نوع “إم آي – 25” يطلق عليها اسم “الدبابة الطائرة”.

وأوضحت أن الدبابة الطائرة سيتم استخدامها في معارك غرب طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي، مضيفة أن هذا التنسيق جاء بعدما تحسنت العلاقات بين الدولة السورية والحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، وافتتاح سفارة ليبيا مؤخراً في دمشق.

وذكرت صحيفة “عربي اليوم” السورية، في تقرير لها، أن قوات الجيش الليبي كانت تمتلك سربا من الطائرات منذ عهد نظام القذافي، تم تدمير قسم منها نتيجة المعارك وقصف مليشيا ومرتزقة حكومة الوفاق غير الشرعية، موضحة أن حفتر يمتلك الآن أربع مروحيات ويعمل على تدريب قواته عليها في سوريا.

وأضافت الصحيفة أن حفتر يعمد إلى شراء ترسانة من الدبابة الطائرة الروسية لإعادة إحياء أسطول “الجيش” بعدما اكتسب خبرة كبيرة في اقتتاله بعد مضي حوالي 9 سنوات من الأزمة الليبية، مؤكدة أنه عند تدريب الطيارين الليبيين على طائرة “إم آي -25” ستكون فرص استعادة طرابلس أقوى من السابق بنسبة كبيرة.

ولفتت إلى تلقي قوات الجيش الليبي في سوريا التدريبات اللازمة على هذا النوع من المروحيات في اللواء 64 في مطار “بلي” العسكري جنوب دمشق، مضيفة أن الدراسة تتم نظرياً لفهم آلية الطائرات من الجهة الفنية والتعبوية، ومن ثم الدروس التنفيذية والطلعات الجوية التي سيدربهم عليها فريق سوري يطلق على نفسه اسم “غربان الموت”؛ من فن الطيران إلى الملاحة الجوية، في الإقلاع، وأما المرحلة الأخيرة فهي التدريب على الاستخدام القتالي للمروحية والتدريب على الأساليب والطرق التكتيكية لمهاجمة الأهداف البرية الثابتة والمتحركة واستخدام كل أنواع الذخائر التي تستطيع حملها المروحية من صواريخ وقنابل.

وتابعت أنه رغم أن دورة مثل هذا النوع تستغرق حوالي 6 أشهر، لكن التنسيق السوري مع حفتر هدف إلى تجهيز الطيارين بأسرع وقت ممكن، وتأتي هذه الخطوة نتيجة التقارب الكبير بين الطرفين مؤخرا، ونتيجة التقارب الإماراتي مع سوريا أيضا في الآونة الأخيرة.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، أمس الإثنين، على مدن صرمان وصبراتة والعجيلات والمناطق المحيطه بهما بمساندة طيران تركي مُسير، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.

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