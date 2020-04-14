حملة تطوعية لتعقيم مساجد ومؤسسات زويلة

نظم فريق الإنقاذ الوطني الليبي للإسعاف والاستجابة للكوارث التابع للقسم الصحي بشركة الهدف المنير في تراغن، حملة لتعقيم المساجد وعدد من المؤسسات التعليمية في منطقة زويلة.

وتأتي هذه المبادرة كنوع من تواصل عمل الفريق التطوعي والتحاقهم بالحملات الرسمية والمدنية العامة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

وشارك في الحملة أهالي المنطقة وفرع الفريق في منطقة زويلة في بلدية الشرقية حرصًا من الجميع على مكافحة فيروس كورونا، وتم الإعداد للحملة بشكل ذاتي من فريق الإنقاذ الوطني وأهالي المنطقة.

الجدير بالذكر أن مدينة تراغن شهدت عدة حملات الأيام الماضية من قبل المؤسسات والمنظمات الخيرية لتعقيم المدينة خوفا من تفشي فيروس كورونا إضافة إلى حملات توعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه.

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