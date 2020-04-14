المليشيات المسلحة تقتل شرطي مرور رميا بالرصاص في عين زارة

كشفت مصادر لـ”الساعة 24″ عن مقتل الشرطي عبد الحميد الديلي من سكان منطقة عين زارة في طرابلس.

وقالت المصادر اليوم الثلاثاء إن الديلي قتل رميا بالرصاص من قبل المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج في العاصمة طرابلس، ولم يتوصل بعد إلى أسباب تصفيته.

وأوضحت المصادر أن الديلي كان معروفا بين المارة في شوارع طرابلس من خلال ممارسة عمله المروري، وانتشرت صوره في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو يوزع كمامات في شوارع عين زارة.

جدير بالذكر أن عناصر إرهابية تعاونت مع مليشيات السراج في تصفية مراقب التربية والتعليم بمدينة صرمان محمد أبو القاسم علي عباس، عقب اقتحامها المدينة أمس الاثنين بغطاء جوي وإسناد بحري تركي.

وواصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، لليوم الثاني على التوالي، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.