إيطاليا تدعو الأطراف الليبية لقبول وقف الحرب

دعت نائبة وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني، الأطراف الليبية إلى تلبية مناشدة الأمم المتحدة بوقف النزاع واستئناف الحوار.

وقالت سيريني في تصريحات صحفية، “إن الأخبار الواردة من طرابلس وليبيا بأسرها لا يمكنها أن تتركنا غير مبالين، فالمدنيون الأبرياء يدفعون حياتهم مقابل حرب بين أشقاء لن يكون فيها فائزون بل خاسرون فقط”.

وأشارت سيريني إلى أن قصف المستشفيات أو وقف تدفق مياه الشرب في ظل تهديد وباء كوفيد 19، أمر غير مقبول مناشدة جميع الأطراف أن تقبل نداء الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

ونوهت سيريني إلى أن وقف القتال هو السبيل الوحيد لتركيز كل الجهود ضد وباء فيروس كورونا وإعادة فتح قنوات الحوار بين الليبيين، لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تم تحديدها في مؤتمر برلين”.

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