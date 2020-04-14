داخلية الوفاق تبحث مع منظمة أوروبية تطوير قدرات هيئة السلامة الوطنية

بحث وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن مع خبير السلامة والدفاع المدني التابع لمنظمة بي سي بالاتحاد الأوروبي سبل تفعيل وتطوير قدرات هيئة السلامة الوطنية

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الخبير استعرض مقترح لخطة تدريبية موجهة لمنتسبي هيئة السلامة الوطنية بصفة عامة وإدارة المفرقعات بصفة خاصة تضم تأهيل قدرات العاملين بهذا المجال كما نوقش أيضاً إمكانية إعادة الاستفادة من العديد من العربات المعدة لهيئة السلامة وذلك بإجراء الصيانة اللازمة لها.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل النهوض بهذا المرفق الحيوي والمهم بوزارة الداخلية.