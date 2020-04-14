خسائر وقف التصدير تجاوزت الـ4 مليارات دولار

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، إن خسائر وقف تصدير النفط ارتفعت إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وأشار صنع الله خلال تصريح للمكتب الإعلامي للمؤسسة، إلى أن الأموال المفقودة كان يمكن استثمارها في تعزيز البنية التحتية المتمثلة في قطاع الصحة وإنشاءات الطرق وقطاع التعليم.

ودعا صنع الله المحتجين في منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية إلى إعادة الإنتاج واستئناف التصدير، مشيرا إلى أن الخاسر من هذا الإغلاق هو المجتمع الليبي بكافة شرائحه.

وأكد أنه في حال عودة الإنتاج فإن هذه الخطوة تسهم في إنقاذ الدولة وتمنع حدوث انهيار قد يصيب الاقتصاد.

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