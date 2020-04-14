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خسائر وقف التصدير تجاوزت الـ4 مليارات دولار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، إن خسائر وقف تصدير النفط ارتفعت إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وأشار صنع الله خلال تصريح للمكتب الإعلامي للمؤسسة، إلى أن الأموال المفقودة كان يمكن استثمارها في تعزيز البنية التحتية المتمثلة في قطاع الصحة وإنشاءات الطرق وقطاع التعليم.

ودعا صنع الله المحتجين في منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية إلى إعادة الإنتاج واستئناف التصدير، مشيرا إلى أن الخاسر من هذا الإغلاق هو المجتمع الليبي بكافة شرائحه.

وأكد أنه في حال عودة الإنتاج فإن هذه الخطوة تسهم في إنقاذ الدولة وتمنع حدوث انهيار قد يصيب الاقتصاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • Today is the sixth day that Tarhuna city without electricity, water, fuel, and communications . Some People in Tarhuna Hospital have lost their lives
    The National Accord Government is unjustice as the government misuse its athurity aganist some cities and the majority of Libyans want to get the National Accord Government recognition withdrawal

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