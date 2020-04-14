الحامي: قريبا سنهزم مشروع حفتر العسكري ونبني دولتنا المدنية

ليبيا – باركت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي ما وصفته بـ”انتصارات قوات الوفاق وبركان الغضب” (تقدم مسلحي الوفاق بدعم تركي إلى صبراتة وصرمان) في مناطق غرب ليبيا أمس الاثنين.

الحامي وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قالت:” نبارك لأهلنا في صرمان وصبراتة والعجيلات التخلص من سطوة مجرمي حفتر والعودة الى حضن الوطن ونترحم على كل شهداء بركان الغضب في بوقرين أمس وفي معارك اليوم “.

وإدعت عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بأنهم قريبا جدا سيهزمون ما وصفته بـ”مشروع حفتر العسكري” (تكليف البرلمان للقوات المسلحة بمحاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة) ويلتئم جرح ليبيا ونتصالح لنبني معا دولتنا المدنية دولة القانون والمؤسسات حسب زعمها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية