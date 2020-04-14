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الحامي: قريبا سنهزم مشروع حفتر العسكري ونبني دولتنا المدنية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا  – باركت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي ما وصفته بـ”انتصارات قوات الوفاق وبركان الغضب” (تقدم مسلحي الوفاق بدعم تركي إلى صبراتة وصرمان) في مناطق غرب ليبيا أمس الاثنين.

الحامي وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قالت:” نبارك لأهلنا في صرمان وصبراتة والعجيلات التخلص من سطوة مجرمي حفتر والعودة الى حضن الوطن ونترحم على كل شهداء بركان الغضب في بوقرين أمس وفي معارك اليوم “.

وإدعت عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بأنهم قريبا جدا سيهزمون ما وصفته بـ”مشروع حفتر العسكري” (تكليف البرلمان للقوات المسلحة بمحاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة) ويلتئم جرح ليبيا ونتصالح لنبني معا دولتنا المدنية دولة القانون والمؤسسات حسب زعمها .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Today is the sixth day that Tarhuna city without electricity, water, fuel, and communications . Some People in Tarhuna Hospital have lost their lives
    The National Accord Government is unjustice as the government misuse its athurity aganist some cities and the majority of Libyans want to get the National Accord Government recognition withdrawal

    رد

    • No that’s absolutely hag wash the majority of the Libyan people like to keep and work with Government of the National Accord. About Tarhouna City without Services they get what they deserve they Tarhouna allied themselves with Haftar to kill the residents of Tripoli for more than one year they should look eastward for help from Haftar as time is running out fast on Tarhouna people. Long live GNA

      رد

  • فمن طلعت علينا هذه البقره الحلوب ياجماعه قيسها ياما لامه من سفيه وسفيها كبانيت المجلس الاعلي لبيع الدوله للاتراك ففي كل مره يطلع علينا معتوه او معتوها يتغوط من فمه كلام لا يعقل وذو رائحه نتنه كرائحة قائله ياجماعه شنو صار بمحض الصدفه او عن قصد اجتمع كل العملاء كبار السفهاء من اليبيين في مجلس الخيانه الاعلي للدوله المبيوعه للاتراك برخص التراب

    رد

      • زيدان هل أنت زيد + زيد ليصبح العدد زيدان (2) اثنان؟ كمثل صرم + صرم ليصبح العدد صرمان؟ للجدل في المعادله لو وضعت
        زيدان = صرمان إذا زيدان واحدا هو يساوي صرم واحدا للجدل في المعادله إذا أنت صرم واحدا فهل تسمح بأن نناديك يا صرم أنت يا صرم ؟