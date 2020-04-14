“مركزي بنغازي” يتبرع بـ600 قناع للأطقم الطبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، عن تقديم 600 قناع واقٍ خاص بالأطقم الطبية والطبية المساعدة، بالتعاون مع مؤسسة أبحاث لتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وفق ما أعلن المصرف بصفحته في “فيسبوك”.

وتعتبر هذه الدفعة كمرحلة أولى من إجمالي 3 آلاف قناع صنعت من قبل المؤسسة وبدعم من المصرف، لتقديمها للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات التي يقدمها “المركزي” تحت بند المسؤولية الاجتماعية للمصرف تجاه المجتمع وخاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قام بتسليم دفعة الأقنعة للناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الوباء، أحمد الحاسي، والذي بدوره أعرب عن شكره وامتنانه للمصرف المركزي والذي اعتبره الداعم الأول للجنة طيلة هذه الفترة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية