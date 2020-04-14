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بن غربية: أوجه شكري وامتناني إلى العلامة الصادق الغرياني ونستسمحه على ضلال الطريق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه الإرهابي المدعو الطاهر بن غربية، أحد قيادات مليشيات الوفاق، رسالة إلى المُفتي المعزول الصادق الغرياني، عبر فيها عن اعتذاره وشكره.

بن غربية قال – في مقابلة على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية – “أوجه شكري وامتناني أنا والشباب الذين معي إلى العلامة الدكتور الصادق الغرياني الذي تعلمنا منه الكثير”.

وأضاف “ربما ضللنا كثيرا لكن شيخنا نستسمحك على ضلال الطريق، لكن الآن نحن والشباب في الطريق الصحيح”.

ويتهم الغرياني بأنه أكثر المحرضين على القتل بين الليبيين منذ أحداث 2011م، وطالبت شخصيات ليبية من مختلف التيارات بمحاكمة الغرياني أو وضعه تحت حراسة مشددة بسبب دعوات القتل التي يطلقها كلما ظهر في لقاء تليفزيوني.

وأكدت الشخصيات أن الغرياني ومنذ عام 2011م لم يتوقف عن الحث على التقاتل، وزرع الفتن والكراهية باسم الدين، في حين لم تصدر عنه فتوى لبناء الإنسان.

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تعليقات

  • اي علامه الله يعطيك جثامه راك غالط قول هو احد الفلامه مختل عقليا وشوف افلامه في الفتوي مضحكه وبعيده عن روح الاسلام السمحاء أحل القتل وحرض عليه ووعد المليشيات الارهابيه والخارجين عن الدين والعرف بالجنه

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  • علي رسلك فالعرق دساس يا مدح قدوته علي العمياني فالعماله ورث جد تجري في الدم وتوصل حتي ابن العم المدعو (الصادق الغرياني ) مثال أخر مخزي و مشين .قد لا يعرف الليبيون إن جد (الصادق الغرياني ) كان شيخ و عميل للطليان. هذه ليست تهم كيدية أو مفبركة لنيل من سمعة الغرياني هذا.. بل هي حقيقة مؤكدة .. دون التطرق إلي حقيقة تلاعبه بالفتاوى و استغلاله لدين للحصول على مكاسب سياسية و الذي صار واضح للجميع. فالشيخ “الصادق الغرياني” حفيد لشيخ كان له باع طويل في خدمة المستعمر الإيطالي و جده المدعو” على بن على الغرياني ” كان يقبض فى مرتباته و ثمن عمالته من سلطة الاحتلال الإيطالي. هذه الحقيقة و حقائق أخرى مذكوره في سير من خانوا الوطن علي عهد ايطاليا

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