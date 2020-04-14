بن غربية: أوجه شكري وامتناني إلى العلامة الصادق الغرياني ونستسمحه على ضلال الطريق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه الإرهابي المدعو الطاهر بن غربية، أحد قيادات مليشيات الوفاق، رسالة إلى المُفتي المعزول الصادق الغرياني، عبر فيها عن اعتذاره وشكره.

بن غربية قال – في مقابلة على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية – “أوجه شكري وامتناني أنا والشباب الذين معي إلى العلامة الدكتور الصادق الغرياني الذي تعلمنا منه الكثير”.

وأضاف “ربما ضللنا كثيرا لكن شيخنا نستسمحك على ضلال الطريق، لكن الآن نحن والشباب في الطريق الصحيح”.

ويتهم الغرياني بأنه أكثر المحرضين على القتل بين الليبيين منذ أحداث 2011م، وطالبت شخصيات ليبية من مختلف التيارات بمحاكمة الغرياني أو وضعه تحت حراسة مشددة بسبب دعوات القتل التي يطلقها كلما ظهر في لقاء تليفزيوني.

وأكدت الشخصيات أن الغرياني ومنذ عام 2011م لم يتوقف عن الحث على التقاتل، وزرع الفتن والكراهية باسم الدين، في حين لم تصدر عنه فتوى لبناء الإنسان.

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