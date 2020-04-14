البروفيسور الحراثي : وباء كورونا فرصة ثمينة لإعادة تصوُّر دور الدولة الليبية

قال البروفيسور ميلاد الحراثي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي إن العديد من الدول منها الفقيرة والغنية ، القوية والضعيف، والحليفة، تعرت بسبب جائحة القرن عن مدي هشاشة انظمتها، ومنها النظم الصحية .

وأضاف أن ليبيا تعاني في نظمها الصحية أصلاً من الارتباك وغياب بنيتها التحتية، والنزاعات المسلحة والسكان النازحين، والهجرة غير الشرعية والعالقين في دول اخري، حيث من المتوقع للدور الحالي للدولة أن يزيد من تفاقم الهشاشة، ويعمق نقاط الضعف فيها.

وأكد أن الجائحة سوف تتسبّب بعواقب صحية واقتصادية خطيرة لسنوات قادمة، إلا أنها تُمثّل فرصةً ثمينة لإعادة تصوُّر دور الدولة الليبية ، مهما كان شكلها ومركزيتها، ومنها القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز دور الدولة الليبية في نظمها الصحية، والاقتصادية.

وقال” الاعتراف العلني وفي مواثيق رسمية أن الصحة حق أساسي من حقوق المواطن / التنمية الصحية اولوية سياسية واقتصادية ومهنية / العمل المتعدد لقلب سلم التعليم، ونقله الي التعليم التعاوني والشراكه مع القطاعات لقيادة الابتكار والتكنولوجيا، والتنوع التقني. / اعادة رسم السياسات الصحية العامة تسترشد بالأدلة / مركزية الخدمات الصحية للدولة كجهة تنسيق وتنظيم للأنظمة الصحية والتشريعات / الاقلال من التوسع العمودي للمباني الصحية والانتقال الي التوسع الافقي المكاني ( مركز صحي لكل حي) . / الاستعجال بانشاء المجلس الاعلي للصحة الوطنية، والمخول بالسياسات الصحية. / اعادة النظر في العمل المهني النقابي الطبي والصيداليات. / العمل علي توطين الصناعات الطبية “.