الحاسي يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، سوى الإصابات الأربع التي أعلن عنها سابقًا.

وقال الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، إن العدد الكلي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد وتم إجراء التحاليل لها بمعمل «covid-19» بلغ 228 حالة، موضحًا أن 204 حالات كانت نتائجها كانت سالبة فيما لازالت 20 عينة تحت الإجراء.

وأوضح أن اللجنة الاستشارية الطبية أعدت خطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية، وأكد أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، لافتًا إلى أن التدريب يسير بوتيرة جيدة.

وكشف الناطق الطبي عن انطلاق منظومة الخطوط الساخنة وعددها ثمانية منذ صباح الغد بقسم تقنية المعلومات بمركز بنغازي الطبي، موضحًا أن هذه الخطوط تستقبل المكالمات من كل ربوع ليبيا، بواقع 160 مكالمة في الساعة، على أن تستغرق كل مكالمة ثلاث دقائق.

ولفت إلى أن هذه الخدمة خاصة فقط بمرض «covid-19»، أما الاستشارات الطبية الأخرى فمعنية بها خدمة «ألو- طبيبك».

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