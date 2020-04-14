القائد العام يسمح للعالقين خارج الوطن بالعودة جوًا والبقاء في الحجر الصحي لـ 14 يوما في البريقة

بنغازي-العنوان

سمح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير، خليفة حفتر، للمواطنين الليبيين العالقين خارج ليبيا بالعودة إلى أراضي البلاد جوا.

وأصدر القائد العام أوامره لتجهيز جامعة النجم الساطع في منطقة البريقة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما لكافة المواطنين والعائلات الليبية التي تود العودة لأرض الوطن قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

وكلف القائد العام اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بتنفيذ أوامره الفورية للترتيب الكامل لعودة العائلات والأفراد من الموطنين جواً الى ليبيا.