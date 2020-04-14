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دبرز: البعثة شاهد زور يساوي بين الجلاد والضحية ومتواطئة في قطع مياه الشرب عن العاصمة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز إن البعثة الأممية تحولت من بعثة تساند الشعب الليبي إلى شاهد زور يساوي بين الجلاد والضحية والظالم والمظلوم حسب زعمه.

دبرز وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخباربة المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أضاف:” البعثة تستمر في صمتها المروع والمحير عمّا يتعرض له أهل طرابلس من إجرام بشع فاق كل وصف وبدلا من أن تنعت المعتدي بصفته وتحمّله كامل المسؤولية نجدها تلتزم الصمت في بياناتها” حسب تعبيره.

وأكد دبرز أن صمت البعثة وضعف خطابها وربما تواطؤها هو ما قاد إلى قطع مياه الشرب عن العاصمة في ظروف إنسانية قاسية جدا في ظل مجابهة وباء كورونا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أي بعثة وأي مجتمع دولي يا هرواك
    أنتم حصان يلهدوا عليكم حتى تدمروا بلادكم وأحد امداير روحه مشير والإخوان الكافرين
    الكل يبيع في الوطن للاجنبي
    للاسف
    اين رجال ليبيا

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  • دبرز مثال للتخلف العقلى الاخوانى فباستخدام غباوتهم تستطيع اثبات حقائق بشهادتهم هم فهم فى الايام القليلة الماضية قالوا ان السراج غير شرعى وانه وحكومة الوفاق فاسدون ويستحقون السجون وهذا اثبات بان اتفاقه مع اردوغان باطل ولا يحق له بدليل ان الكبير لص مصرف ليبيا المركزى قال له نفس الكلام وانه لا يحق له الانفراد بالقرار بينما يرى العالم كله الشرعية الحقيقية ممثلة فى حكومة نالت ثقة البرلمان وجيش وطنى مكلف من البرلمان وقائده الاعلى رئيس البرلمان اعلى سلطة منتخبة ومع ذلك تجد الخوان الاغبياء يصرون ان قائدهم الاعلى من اتهموه بالفساد وعدم الشرعية وخائن الوطن ومن جلب المحتل ويقود البلاد نحو الافلاس اى اسفاف اكثر من هذا وزعموا اقامة دولة مدنية وانهم حاربوا داعش فى سرت وراينا كذبهم عندما راينا الدواعش فى صبراته يحرقون وينهبون ويقتلون والخوان يهللون ويقولوا عليهم انهم قواتهم وسيقيموا دولة مدنية اى مدنية مع هذه الهمجية البربرية الداعشية !!!!

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