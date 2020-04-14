الثني: الأطباء “خط الدفاع الأول”.. وسندعمهم

شدد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، على ضرورة الاهتمام بالأطقم الطبية والطبية المساعدة وعناصر هيئة التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي.

ووجه الثني، خلال اجتماع مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة في بنغازي، بضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم نظير ما يقومون به خلال هذه الفترة.

وأثنى رئيس الحكومة الليبية على كافة الجهود التي تقوم بها العناصر الطبية المختلفة، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع اطلع الثني على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووضع المخزون الاستراتيجي للإمداد الطبي وآليات تعزيزه خلال الفترة المقبلة إضافة إلى تحديد آلية عمل واضحة.

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