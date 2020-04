“المحاسبة” ينفي الإفراج عن المرتبات

أكد مدير إدارة متابعة مرتبات الدولة بديوان المحاسبة محمد المغربي، اليوم الثلاثاء، أن الديوان لم يقم بالإفراج عن مرتبات العاملين في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة غير صحيحة.

وقال المغربي للمركز الإعلامي بالوزارة، إن ديوان المحاسبة قام بإيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات، مضيفا أن مهام الرقابة اللاحقة مازالت مستمرة بموجب منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 10 لسنة 2018.

ووفقا لإدراج لديوان المحاسبة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، فقد ذكر المغربي أن وزارة العمل والتأهيل تقوم باستيفاء بيانات العاملين والتأكد من أوضاعهم الوظيفية وشغلهم للوظائف بحسب الملاك الوظيفي للجهة، كما تعمل أن لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية تعمل على حصر العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم والتأكد على شروط شغلهم للوظيفة وإحالتهم إلى وزارة المالية التي تتولى مسؤولية الصرف.

