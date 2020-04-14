“الحاسي”: الحكومة الليبية لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المستجد، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وقال الحاسي في إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء إن العدد الكلي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء التحاليل لها بلغ 228 حالة، موضحًا أن 204 حالات كانت نتائجها كانت سالبة، فيما لا زالت 20 عينة تحت الإجراء، لافتا إلى أن الحالات الإيجابية المؤكدة هي 4 تم الإعلان عنها سابقا.

وأوضح الناطق باسم اللجنة أن اللجنة الاستشارية الطبية أعدت خطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية.

وأكد الحاسي أن الوضع الوبائي المحلي لا زال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، لافتًا إلى أن التدريب يسير بوتيرة جيدة.

وكشف الناطق باسم اللجنة عن انطلاق منظومة الخطوط الساخنة، وعددها ثمانية، بدءا من صباح الغد بقسم تقنية المعلومات بمركز بنغازي الطبي، موضحًا أن هذه الخطوط تستقبل المكالمات من كل ربوع ليبيا، بواقع 160 مكالمة في الساعة، على أن تستغرق كل مكالمة ثلاث دقائق.

ولفت الحاسي إلى أن هذه الخدمة خاصة فقط بمرض «covid-19»، أما الاستشارات الطبية الأخرى معنية بها خدمة “ألو – طبيبك”.