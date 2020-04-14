باستثناء الحالات السابقة..العليا لمكافحة كورونا: لم يتم تسجيل أي حالات جديدة

أخبار ليبيا24

أكد المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، اليوم الثلاثاء لم يتم تسجيل أي حالات جديدة باستثناء الحالات الأربعة السابقة.

وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي اليومي أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدا، مؤكدًا أن جميع نقاط الرصد مفعلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid_19 عددها 228 حالة، مؤكدًا أن 204 حالات نتائجها كانت سالبة و20 عينة ماتزال تحت الإجراء وعدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة وهي الحالة الصفرية ومخالطيه الثلاثة.

وذكر أن اللجنة الاستشارية الطبية أعدت خطة علمية لمسح وبائي شامل لمدينة بنغازي، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابات غير مرئية حسب الكثافة السكانية والفئات العمرية.

وأشار الحاسي إلى أن التدريب يسير بوتيرة جيدة، لافتا إلى أن ابتدداءً من صباح الغد تنطلق منظومة الخطوط الساخنة وعددها 8 خطوط بقسم تقنية المعلومات بمركز بنغازي الطبي.

وأفاد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوط تستقبل المكالمات من كل ربوع ليبيا وتستقبل 160 مكالمة في الساعة وكل مكالمة تستغرق ثلاث دقائق.

وأكد لحاسي أن هذه الخدمة خاصة فقط بمرض covid-19 أما الاستشارات الطبية الأخرى معنية بها خدمة ألو طبيبك.

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