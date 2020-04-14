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واعدًا بمفاجآت جديدة .. القماطي: تحرير صرمان وصبراتة مرحلة في خطة عاصفة السلام

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، وجود تطهير عرقي وعمليات انتقام من أهالي مدن صرمان وصبراتة والعجيلات التي سيطرت عليها مليشيات الوفاق بالأمس.

القماطي قال “تعودنا على الادعاءات الكاذبة من إعلام حفتر، مثلما حدث في مدينة غريان في يوينو الماضي عندما انتفضت المدينة من داخلها والتحمت مع مليشيا بركان الغضب التي دخلت إليها من خارج المدينة، وقيل إنه تم تصفية جرحى في المستشفى وغيرها من الادعاءات”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية “الادعاءات والكذب هو أسلوب إعلام حفتر لإبعاد الأنظار عن الانتصار الحقيقي والنتائج الحقيقية على الأرض، وإبعاد المشاهد والمتابع إلى قضايا مختلقة تلهيه عما يحدث على الأرض، فهذا الكلام موجه لأتبع المجرم حفتر حتى يجد لهم المبررات عن هزيمته النكراء”.

وأكد وجود خطة محكمة وضعت منذ أسابيع وهي “عاصفة السلام” التي انطلقت في الخامس والعشرين من مارس الماضي، حيث استمر الإعداد لها أكثر من شهرين، وتم توفير كل الاستعدادات اللوجيستية لها، موضحا أن الخطة لها عدة مراحل، وشهدنا في الأسبوعين الماضيين المرحلة الأولى منها، وهي ضرب وتجفيف منابع الإمداد لمن وصفه بـ”العدو”، سواء كانت ذخائر أو وقود أو أسلحة وغيرها.

وأشار إلى تنفيذ عملية سريعة على قاعدة الوطية قبل حوالي أسبوعين، ولم يكن الهدف وقتها الاستيلاء عليها، بل كان لها هدف استراتيجي آخر ونجحت قوات الوفاق في تحقيقه بالسيطرة على مدن صرمان وصبراتة والعجيلات، بحسب زعمه، قائلا “الأمور تسير في جنوب طرابلس والوطية وكل المدن المحررة ما بين الزاوية رأس جدير وبوقرين ومحاور سرت والجفرة؛ كلها ضمن خطة عسكرية شاملة ومحكمة ودقيقة وضعتها مليشيا بركان الغضب منذ عدة أسابيع وانطلقت تحت اسم عاصفة السلام”. 

وتابع “سنرى مراحل جديدة من عاصفة السلام، ومفاجآت جديدة سارة وانتصارات أخرى ربما ستكون أكبر من انتصارات أمس، خلال الأيام والأسابيع المقبلة”، مؤكدا تحرير عدد من المعتقلين داخل سجن صرمان، الذين اختطفوا من قبل جماعات مجرمة تتبع لـ”مجرم الحرب حفتر”، قائلا “تحرير هذه المدن بالأساس هو تحرير الإنسان من القمع والظلم، وتحرير السجناء هو أفضل درجات التحرير التي تتم”.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، أمس الاثنين، على صرمان وصبراتة والعجيلات بمساندة طيران تركي مُسير، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة. 

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تعليقات

  • إلى كل المتحاربين من جميع المناطق
    دمرتوا البلاد وشردتوا الناس الله لا يربحكم واحد يحارب باسم المشير وواحد يحارب باسم الإخوان وفيه إلي يحارب من أجل القاعدة وداعش وفيه إلي يحارب من أجل المفتي الكاذب الغرياني وفيه إلي يحارب حتى ياتي بالمرتزقة من سوريا وتركيا وتشاد والسودان وغيرها حتى يغتصبوا إخوته ويهتكوا أعراض أهله وانت يا جمعة القماطي وأحد منهم
    عندي طلب فقط
    لأ تكبروا بإسم الله في حروبكم
    لان الله بري منكم

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  • انتظر انت المفاجأة ياميبون ولا تفرح كثيرا كما حدث من قبل بعد سقوط غريان وتوقعوا هزيمة الجيش الوطنى وراينا بعدها مزيد من التقدم للجيش الوطنى وتحرير الجنوب بالكامل وتحرير سرت وبالطبع سرت اهم من غريان ومن الصحراء الغربية لانها مكنت الجيش الوطنى من اغلاق ابار النفط وحرمان المليشيات من عائدها وراينا قوة محور شرق مصراطة الذى تحول الى مقبرة للمصاريت والاتراك ومحور ابوسليم راينا جثث الاتراك والسوريبن على الطرقات اثناء تقدم القوات مما جعل المعتوه يبحث عن منطقة امنة يحميها قوات امن محلية وارسل لهم دواعش وقاعدة يذبحوهم فى ظل قصف من بوارج بحرية وطائرات مسيرة ويفرح الخوان ويقولوا احترافية فماذا يقول نفس الخوان عندما يرد الجيش المصرى ويتقدم نحو مصراطة والطريق مفتوح برا وبحرا وجوا وخلال سويعات يكونوا هناك وتدربوا من قبل على العملية من خلال المناورة قادر 2020 بقى اشارة من المشير للمشير وسترى بعدها اعصار لاقوى جيش عربى وافريقى واسلامى والتاسع عالميا ولقد راينا منذ ساعات اجتماع للرئيس المصرى بقادة القوات المسلحة ومن بين الموضوعات حماية الامن القومى لمصر على كافة المحاور وهو من قال امن ليبيا من امن مصر وبعد قصف بوارج تركية لمدن ليبية وادخال دواعش اليها لن يلوم احد مصر اذا ما تدخلت وحسمت المعركة لصالح الجيش الوطنى ووقتها سترى فرار الاتراك كالجرذان

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